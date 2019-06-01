لمريض السكري.. عليك تجنب تلك الأطعمة والمشروبات

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم، وعلى مريض السكري تجنبها حرصا على سلامته وحتى لا تعرضه لبعض المضاعفات، ومنها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".
زبدة الفول السوداني
ليست من الأطعمة الصحية لمريض السكري لأنها غنية بالدهون الصلبة التي تعتبر من المصادر الغنية بالسعرات الحرارية.
مشروبات الصودا
بكل أنواعها، بما في ذلك الخالية من السكر لأن التحلية الاصطناعية التي تحتوي عليها تضر مثل السكر تماماً.
المعكرونة
من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي تتحول إلى جلوكوز بسرعة. فإذا كنت من عشاق المعكرونة تناول باعتدال المصنوعة من حبوب كاملة.
اللبن الزبادي المحلى بالسكر
والذي يحتوي على نكهات ليس طعاماً مناسباً لمريض السكري. يمكنك تناول اللبن قليل الدسم والخالي من السكر.
الفواكه المجففة
غنية بالسكريات، وعلى الرغم من أنها غنية بالألياف إلا أنها لا تناسب مريض السكري. الأفضل تناول الفواكه الطازجة.
القهوة
ذات النكهات والتي تقدمها المقاهي الحديثة تحتوي على كمية كبيرة من السكر والكريم أو القشدة، ما يسبب ارتفاع السكر بالدم سريعاً.
عصائر الفاكهة
لا تناسب مريض السكري، حتى لو كانت خالية من السكر المضاف، الأفضل لك أن تأكل الفاكهة لتحصل على الألياف وتطيل وقت الإحساس بالشبع.
البطاطس المقلية
بكل أنواعها طعام غير مناسب تماماً لمريض السكري.
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