احذر.. تناول القهوة يوميا يجعلك من المدمنين

حذر أطباء متخصصون في علاج الإدمان، الأشخاص الذين يتناولوا القهوة بصورة منتظمة، من إدمانها.

وأوضح كبير الأطباء النفسيين وعلاج الإدمان في قسم الصحة في موسكو، يفجيني بريون، لوكالة "موسكو": "يمكن أن يؤدي تناول القهوة بانتظام إلى الإدمان، وإذا توقف الإنسان عن تناولها فجأة قد تحدث له أعراض الانسحابية" (هي مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان عند إقلاعه عن مواد كحولية، أو أدوية مخدرة، أو مخدرات).

وتابع كبير الأطباء النفسييين: "ما يقرب من 60% من أولئك الذين اعتادوا على شرب القهوة في الصباح، عند الامتناع عن شربها يعانون من الصداع، والنعاس، وتقلب المزاج الشديد، والقلق، والتهيج، وانخفاض الأداء".

Advertisements

وذكر "بريون" أنه في هذه الحالة يحتاج الشخص إلى تناول فنجان من القهوة الصباحية في أسرع وقت ممكن، ويمكن للأطباء ملاحظة أعراض مماثلة في الأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات أو الكحول.

وأشار الطبيب النفسي إلى أن شرب القهوة بشكل منتظم بجرعات كبيرة، ربما يؤدي إلى التحريض النفسي والتهيج بالإضافة إلى أعراض الإرهاق العقلي والجسدي، يواجه عشاق الكافيين عدم انتظام دقات القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب والغثيان.

ونصح "بريون" الأشخاص الذين يعانون من الصرع وزيادة التهيج العقلي والأرق واضطرابات ضربات القلب والعديد من الأمراض الأخرى بعدم تناول المزيد من القهوة.

​