متزوجة أم "سينجل".. تسريحة الشعر تفرق بين السيدات في وسط ميانمار

العديد من الرجال تصيبهم الحيرة أحيانا أمام الحالة الاجتماعية لإحدى السيدات، فلا يعلموا هل هي متزوجة أم عزباء؟، لذا قرر سكان قرية "ياي بوت غي" وسط ميانمار، أن ينهوا هذا الجدل ويضعوا قاعدة تسير عليها سيدات القرية للتفرقة بينهن، بواسطة شكل الشعر.

تقليد سري يعتمد عليه السكان وسط ميانمار، من خلال تسريحات شعر مختلفة للإشارة إلى إذا ما كانوا متزوجين أم عزاب، وتحديد سنهم، وفقًا لموقع "بي بي سي".

يختلف شكل تسريحة شعر العزاب عن المتزوجين، فيتمتع العزاب بتسريحة شعر شبابية، وتسدل أطراف الشعر إلى الأمام وخلف الأذن، فيما يُجمع باقي الشعر في ربطة للخلف، بينما يبدو شعر المتزوجين أكثر هدوئًا، بحيث يجمع إلى الخلف بشكل انثيابي.

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ويرجع سكان القرية هذه العادة إلى أكثر من 200 سنة، ويأملون في الحفاظ عليها لمدة أطول.

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