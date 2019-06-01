نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام"، ظهرت من خلالها بفستان زفافها، وفي الجانب الآخر صورة الدمية المصرية الشهيرة أبلة فاهيتا، بفستان الزفاف، ضمن جلسة التصوير الهزلية، التي جمعتها مع الفنان آسر ياسين مؤخرًا.
وردت "شمس" على جلسة التصوير بطريقة سخرت بها من أبلة فاهيتا بشكل كوميدي في تعليقها على الصورة، قائلة: "نهاجم الرجالة ونتزوج كل يوم"، في إشارة منها إلى سخط "فاهيتا" الدائم على الرجال.
ويذكر أنه انتشرت مجموعة من الصور التي جمعت الفنان آسر ياسين بالدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بعد جلسة التصوير الكوميدية التي جمعتهما، وذلك عبر حساب المصور خالد فضة، على "انستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر شمس تسخر من صور أبلة فاهيتا مع آسر ياسين: نهاجم الرجال ونتزوج كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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