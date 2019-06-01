عبرت الفنانة ​منة فضالي​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إنزعاجها من التعرض لوعكة صحية مفاجئة. وكتبت "فضالي" منشور أشارت خلاله إلى ارتفاع درجة حرارتها منذ 3 أيام، معتبرة أن الحسد هو السبب في مرضها. وقالت: "حرارتي 39 بقالها 3 أيام ومش بتنزل مش فاهمة التركيز عليا أنا ليه بس ارحموني بقى اشمعنا أنا مش بركز مع حد". Advertisements وأوضحت إحدى المعلقات على المنشور من أصدقائها أن سبب مرضها هو "الإلتهاب"، فيما اعتقدت أخرى أن نشرها للصور الشخصية عرضها للحسد، ونصحتها قائلة: "بطلي تنزلي صور". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي توجه رسالة للحاسدين بعد تعرضها لوعكة صحية: "ارحموني بقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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