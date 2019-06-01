حواديت ديمة والجدة سليمة.. "عمار وبئر الأسرار"

بعض الأطفال يشعرون برغبتهم في الاختلاف والتميز عن الغير، وهو ما حدث مع بطل قصة اليوم وهو الطفل "عمار"، الذى خاض تحدي لا يتمكن الكبار من خوضه، إذ نزل في بئر الأسرار ليثبت لأصدقائه قدرته على الاختلاف. حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "عمار وبئر الأسرار"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي. ​

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