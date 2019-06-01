عقب تصريح "الطيب" عن ضرب الزوج للزوجة بفرشاة الأسنان.. سيدات: "هنرد بالمعجون"

"لو اتضربت بسواك ممكن أضحك.. وهرد عليه بالتوك.. والزوج يضرب زوجته أصلا ليه؟".. تعليقات بعض النساء على كيفية ضرب المرأة حال نشوزها وخروجها على طاعة زوجها، وسط تساؤل: كيف يكرمها الله ويوصي عليها النبي -صلى الله عليه وسلم - وتضرب؟

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقول خلال برنامجه "مع شيخ الأزهر"، إن "ضرب الزوج لزوجته له نظام وحدود، فمن شروطه ألا يكسر لها عظمًا، وألا يؤذي لها عضوًا، فإذا ضرب وتجاوز مسألة الأذى فهذا حرام، ويعاقب عليه، كما لا يجوز له أن يضرب باليد، ولا يضرب على الوجه ولا يخدش شيئًا ولا يترك أثرًا نفسيًا على الزوجة، ومن هنا نرى أن المراد بالضرب هو الضرب الرمزي بالمسواك مثلا أو فرشاة الأسنان في هذا الزمن".

تصريح الطيب تفاعلت معه العديد من السيدات، وسخرت بعضهن من أسلوب وأداة الضرب، في حين اعترضن البعض على الضرب من الأساس.

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تقول ريم محمد، 24 عامًا، مٌعلمة، لـ"هن": "أنا لو اتضربت بفرشاة أو سواك ممكن أفضل أضحك"، مُتابعة: "مش متخيلة إن دي الخناقة"، وتساءلت سمر عبد الله، ربة منزل، "هو أصلا الزوج يضرب زوجته ليه، حتى لو بفرشاة؟".

أما دينا محمود، 28 عامًا، فتقول لـ "هُن" ساخرة: "هرد بالمعجون على طول، هو يحدف فرشاة وأنا أحدف المعجون"، في حين سخرت "حنان" 20 عامًا: "هتبقى خناقة زي الابتدائية ونضرب بعض بالتوك".

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