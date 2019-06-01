خطوات وضع الفتيات للعطور بشكل صحيح

تعتبر العطور من الأشياء الأساسية للفتيات لذا تحرصن على اختيارها بعناية، ولتصبح الرائحة نفاذة وظاهرة وتكتمل طلتك عليك اتباع عدة خطوات للحصول على أفضل النتائج.

- يوضع العطر على البشرة ونقاط النبض فقط، ويترك ليجف دون محاولة فرك الجلد لتوزيعه.

- تجنبي استخدام العطور بالقرب من الوجه أو وراء الأذنين، فهو لا يدوم كثيرًا في هذه المناطق، كما أنه يسبب جفاف البشرة.

- لتدوم الرائحة ضعي طبقات من الرائحة فوق بعضها البعض، مثل نفس الرائحة التي تأت في شكل صابون استحمام وجل ولوشن، وأخيرًا ضعي عطرًا له الرائحة نفسها.

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- لا يوضع العطر على الملابس أو المجوهرات.

- يجب أن يجف قبل ارتداء الملابس.

- العطور الداكنة تسبب بقع الملابس لذا يجب الحرص عند وضعها.

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