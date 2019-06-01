طريقة عمل شوربة البطاطا

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"شوربة البطاطا" من الوجبات التي تفضل بعض الأسر المصرية إعدادها على مادة الطعام، لسهولة تحضيرها ومذاقها المختلف.
وفيما يلي خطوات تحضير شوربة البطاطا، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برامج طهي على برنامج "سي بي سي سفرة".
المكونات
- بطاطا
- كريمة لباني
- زبدة
- ملح
- بصل
- كرات
- مرقة
طريقة التحضير
- خلط زبدة وبصل وكرات مفروم والملح.
- تضاف البطاطا المقطعة مع مكعب مرقة على ذلك الخليط.
- وضع قليل من الماء.
- ترك الخليط يغلي حتى تنضج البطاطا.
- وضع الكريمة اللباني، ثم فرم المكونات في الخلاط.
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