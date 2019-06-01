تبحث السيدات عادةً عن الجمال الخارجي، الذي يبدأ بجسم مشرق، وبشرة صافية خالية من الشعر الزائد، وتلجأ العديد منهن لإزالة الشعر بتقنية الليزر، بدلًا من الاعتماد على الوسائل التقليدية.
وعلى الرغم من نتائجه المُرضية، إلا أنه قد يترك بعض الآثار الجانبية، ذكرتها صحيفة "ديلي ميل"، لذا احذري الليزر في هذه الحالات:
يفضل تجنب الليزر، لذوات البشرة الحساسة، لما ينتج عنه بعض الاحمرار والحكة، غير الملائمة للبشرة الحساسة.
احذري استخدامه على المناطق المتصبغة، حتى لا يزيد التصبغات على الجلد.
احذري استخدامه عقب خضوعك لجلسات تقشير الجلد.
قد يتسبب الليزر أحيانًا في ظهور بعض الحروق الطفيفة، خاصة لأصحاب البشرة الداكنة، لامتصاصها الليزر بشكل كبير.
احذري الليزر عقب الولادة مُباشرة.
لا تستخدميه إذا كنتِ تعانين من مشكلات جلدية، كالالتهابات والتهيج.
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