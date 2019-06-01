قد يتعرض العديد من الأشخاص للشرخ الشرجي، بسبب الإمساك الشديد، وخروج البراز الجاف والصلب مما يسبب جرح في غشاء القناة الشرجية. ويرصد "هُن" أعراض الشرخ الشرجي، لسرعة العلاج: ألم مُزمن أثناء وبعد التبرز. Advertisements الإصابة بنزيف من فتحة الشرج، خاصة عقب عملية التبرز. الشعور بحكة عند منطقة فتحة الشرج. وجود دم مع البُراز. ​

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