أحمد حجازي يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته ووالدته

شارك أحمد حجازى، لاعب الأهلي السابق، ومدافع ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، متابعيه، بصورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "حجازي" وهو يؤدي مناسك العمرة قبل قدوم عيد الفِطر، بصحبة زوجته ووالدته.

وظهرت زوجة اللاعب ووالدته، مرتديات عباءات سوداء فضفاضة، مع حجاب بنفس اللون.

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وتفاعل العديد من المتابعين، حول الصورة التي حصدت نحو 95 ألف تسجيل إعجاب، كان أبرزهم تعليق حارس المرمى أحمد عادل، قائلًا: "عُمرة مقبولة إن شاء الله".

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