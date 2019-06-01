حميد الشاعري: "مراتي نضيفة وقلبها أبيض وبتفرح بنجاحي"

أشاد الفنان حميد الشاعري، بزوجته الحالية صوفيا، مؤكدا أنها تحبه جدا وتسعد بنجاحه، قائلا: "صوفيا دي جميلة بمعنى الكلمة.. نضيفة وقلبها أبيض جدا، وذكية وتقدر وتكون مبسوطة لما تشوف نجاح زوجها".

وأضاف الشاعري، خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، "ظروف تربية زوجتي صوفيا في كندا فرقت كثيرًا في شخصيتها، وهي شخصية جميلة، وبحبها جدا".

وشدد الشاعري على أنه لا يخجل على الإطلاق من التعبير عن حبه لزوجته، وعن الصداقة قال الشاعري: "أهم حاجة في الدنيا الصداقة".

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