الامارات | ورشة تثقيفية حول «مفاهيم مسرعات المستقبل» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تثقيفية حول «مفاهيم مسرعات المستقبل» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «مفاهيم مسرعات المستقبل»، نظّم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ورشة عمل تثقيفية، بحضور مدير المركز العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، والمدير التنفيذي لمنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل سعيد المعصم الفلاسي.

وأكد الفلاسي، خلال كلمة ألقاها في الورشة، أن معظم المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية يمكن حلها بكل سهولة ويسر في حال اللجوء لصغار الموظفين واستشارتهم في شتى الموضوعات، مشيراً إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي أسهمت في تيسير الكثير من الخدمات الحكومية، وتوفير مشروعات ذات خدمات مبتكرة ورائدة. وأضاف أن تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وصولاً إلى تحقيق الريادة الكاملة في العمل الحكومي بكل جوانبه يأتي في مقدمة أولويات الحكومة ومؤسسة دبي المستقبل.

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وذكر الفلاسي أن هناك مبادرات عدة اعتمدت تقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات حكومية عدة، أبرزها الممر الذكي الذي يستخدم في مطارات دبي لتسهيل دخول المسافرين، ومشروع إنشاء خطوط الهايبرلوب، ومشروع يسولينايتر لتحلية المياه ويعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات المختلفة، موضحاً أن مسرعات دبي للمستقبل منصة فعالة لتوصيل الجهات الحكومية بالشركات الناشئة التي تسهم في تسريع عمل الحكومة، وتسهم في الإنتاجية بشكل أكبر. ودعا الفلاسي إلى استثمار الطاقات الشابة، والنظر إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم البناءة من أجل تطوير العمل الحكومي، والإتيان بمبادرات من شأنها رفد خدمات تلك الجهات والارتقاء بها تلبية لحاجة الجمهور.

من جهته، أكد بن سلطان ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للتعرف الى الأساليب العلمية الحديثة التي تخدم بشكل مباشر وعملي أداء الموظفين في تحقيق الأهداف المرجوة، والتي تعد ركيزة مساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة.

من ناحيتها، أكدت مدير إدارة علوم المستقبل، أمل فاضل المزروعي، أن الهدف من تنظيم الورشة هو بيان عمليات التحديث والتطوير، والعمل على نقل الخبرات المعرفية، وتعميم أقصى استفادة ممكنة، من خلال التطبيقات العملية في مجال العمل، لافتة إلى سعي شرطة دبي إلى تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين، والارتقاء بمستوى أداء كل العاملين، من خلال التدريب والتثقيف، في نشر ثقافة مسرعات المستقبل.