الامارات | شرطة دبي تنظّم إفطاراً جماعياً لموظفي «العمليات»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تنظّم إفطاراً جماعياً لموظفي «العمليات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت شرطة دبي إفطاراً جماعياً للإدارات العامة في قطاع العمليات، والمتمثلة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للعمليات، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومديري الإدارات العامة والفرعية والموظفين.

وأكد اللواء الغيثي أن الإفطار الجماعي يعزز قيم التواصل والتسامح والمحبة بين موظفي القطاع، في ضوء روحانيات الشهر الفضيل، وهو إحياء للعادات والتقاليد الإماراتية الداعمة لأواصر الإخاء والمشاركة، مضيفاً أن هذه الاجتماعات تحقق رسالة شرطة دبي الهادفة إلى رفع مؤشر السعادة الوظيفية وبث الروح الإيجابية بين الموظفين.