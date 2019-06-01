الامارات | «الإحصاء» تجمع آباء وأمهات وعاملين على مائدة رمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تجمع آباء وأمهات وعاملين على مائدة رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إفطاراً جماعياً لمنتسبي دار رعاية المسنين في الشارقة والعاملين في الدائرة الذين شاركوا ضمن مبادرة «فلنسعدهم» (عمرة رمضان) التي نفّذتها الدائرة للعام الثالث على التوالي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتأتي المبادرة، في إطار مساعي الدائرة لإدخال البهجة والسرور والفرح في نفوس الآباء والأمهات المسنين والعاملين في الدائرة، انطلاقاً من القيم النبيلة التي يتحلى بها المجتمع الإماراتي وتقديره لهذه الفئة على العطاءات التي قدموها لمجتمعهم خلال مسيرة حياتهم، وحرصاً من الدائرة على تعزيز الروابط الاجتماعية بين العاملين لديها، وتكريس الأجواء الأسرية في بيئة العمل.

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وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة: «إن «المبادرة تعكس أجواء المودة والرحمة التي يعززها شهر رمضان المبارك بين أفراد المجتمع، كما تأتي تجسيداً للمبادئ والخصال الحميدة التي يتصف بها الشعب الإماراتي، في احترامه وتقديره للمسنين وأهمية وجودهم في حياتنا، وتثمين دورهم وخدماتهم لمجتمعهم».

وأضاف: «نحرص كل عام على إسعاد العاملين لدى الدائرة، من خلال الإفطار السنوي الجماعي، ومبادرة فلنسعدهم، بهدف تمتين الروابط الأخوية والتواصل بين أبناء الدائرة ضمن أجواء تنثر الفرح والمحبة بين العاملين، وتحفزهم على المزيد من البذل والعطاء في أداء واجبهم الوظيفي».

يشار إلى أن الدائرة نظمت للعام الثالث مبادرة «عمرة رمضان» تحت شعار «فلنسعدهم»، لتمكين الموظفين الذين لم يتسنَّ لهم أداء عمرة رمضان، القيام بهذه الرحلة في الشهر الفضيل.