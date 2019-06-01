الامارات | الرياضة تنشّط «ينبوع الشباب»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تنشّط «ينبوع الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البروفيسور جونتر إيكرت إنه يمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة، خصوصاً رياضات قوة التحمل، مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية.

وأوضح أستاذ الوقاية الصحية الألماني أن رياضات قوة التحمل تعمل على تحسين سريان الدم في المخ من ناحية، وزيادة إفراز هرمونات النمو وبناء خلايا عصبية جديدة من ناحية أخرى. وبالتالي تسهم الأنشطة الحركية في تحسين القدرة على الانتباه على المدى القصير، والقدرة على التذكر على المدى الطويل، لاسيما مع التقدم في العمر. وأشار إيكرت إلى أن الرياضة تساعد في الوقاية من الخرف؛ إذ يشتمل المخ على «ينبوع شباب» يقوم بإنشاء خلايا عصبية جديدة. ويمكن تنشيط هذا الينبوع من خلال عمليات التعلم والأنشطة الحركية. ومن المثالي الجمع بين الطريقتين، أي ممارسة بعض التمارين الذهنية أثناء المشي كإجراء عمليات حسابية في المخ أو تهجّي حروف بعض الكلمات بالعكس.