الامارات | الأبطال الثمانية يفوزون بهجاء الكلمات بعد تعادلهم

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال الثمانية يفوزون بهجاء الكلمات بعد تعادلهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب ثمانية طلاب متفوقين على القواميس ليفوزوا جميعاً بمسابقة هجاء الكلمات التي تقام على مستوى الولايات المتحدة، فيما قال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي يتقاسم فيها هذا العدد الفوز منذ بدأت المسابقة عام 1925.

وبعد جولة ماراثونية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، لم يتسن تمييز أحد المتسابقين عن الباقين. وحصل كل فائز على جائزة قيمتها 50 ألف دولار وكأس، ونحتوا كلمة خاصة بهم لوصف نجاحهم المشترك هي «أوكتوتشامبس» أو الأبطال الثمانية.

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وقال جاك بيلي، وهو الناطق الرسمي للكلمات التي يقوم المتسابقون بهجاء حروفها في المسابقة للمشاركين في الدور النهائي «وضعناكم في مواجهة القاموس وحتى الآن تظهرون للقاموس لمن الغلبة».

وبدأت المسابقة يوم الثلاثاء بمشاركة 562 طالباً متميزاً في الهجاء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأراضٍ أميركية وست دول أخرى هي جزر الباهاما وكندا وغانا وجاميكا واليابان وكوريا الجنوبية. وقال مسؤولون إنه سبق فوز أكثر من منافس بالمسابقة نفسها، لكن هذه هي المرة الأولى التي يفوز بها ثمانية (ستة صبية وفتاتان) من ست ولايات أميركية.