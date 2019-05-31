نصائح للتعامل مع الزوجة العصبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يشكو بعض الأزواج من عصبية الزوجة وأن أي محاولة للنقاش معهن تتحول سريعًا إلى خلافات ومشاكل تؤدي بشكل تدريجي إلى تدهور العلاقة بينهما، ما يهدد الاستقرار الأسري.

وفي هذه الحالات يتطلب الأمر من الزوج أن يكون صبورًا ويجيد فن التعامل مع زوجته ويتفهم مشاكلها، لذا في هذا الموضوع نستعرض أهم النصائح لتفادي عصبية الزوجة- وفق ما نشره موقع "Brightside".

- ضرورة الانصات لها جيدًا ومعرفة الأمور التي تتسبب في شعورها بالانزعاج والضيق.

- اللجوء إلى النقاش كحل أساسي لحل أي خلافات أو نزاعات بينكما، ويمكن استشارة أحد الأشخاص المتخصصين أو أصحاب الخبرة.

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- على الزوج دائمًا جعل زوجته تشعر بالأمان، وأنه يهتم لما هي تحبه ويحاول دائمًا لفت نظرها إلى أنه يهدف إلى إسعادها في كل خطوة له.

- لا تجعل الزوجة تشعر أنك في تحدي دائم معها أو أنك تريد كسر إرادتها فذلك يزعجها بشدة.

- تجنب مقارنتها دائمًا بأشخاص أو بأمور أخرى تجعلها تشعر أنك تهتم أو تفضل شىء آخر عنها.

- حاول قدر الإمكان عدم التدخل في شؤون المنزل، ويكفي أن تعرض عليها المساعدة فقط.

- لا تفقد أعصابك أو تتعامل معها بسوء في حال لم يعجبك الطعام أو أنها انشغلت عن طهيه.