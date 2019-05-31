في إجازة العيد.. كل ما تريد معرفته عن رحلات اليخت في مياه العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

أن تعيش تجربة قضاء يوم كامل وسط البحر على ظهر يخت بصحبة الأصدقاء والاستمتاع بالهواء المنعش وسط الألوان المبهجة، بالتأكيد هي مغامرة رائعة ليس لها مثيل.

وتعد العين السخنة أحد أفضل وأشهر المناطق التي تنطلق منها رحلات اليخوت البحرية، فمن هناك يمكنك عيش تجربة جديدة ومختلفة تمامًا مع العديد من الأنشطة الترفيهية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترة عيد الفطر.

تنطلق رحلات اليخوت في العين السخنة من مرسى مارينا وادي الدوم أمام بورتو سخنة، في تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهي الرحلة الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وبذلك تقضي 11 ساعة داخل عالم البحار تمثل العديد من الأنشطة مثل مشاهدة الدلافين تسبح بجانبك، كذلك يمكنك النزول إلى البحر للسباحة معها والتقاط الصور مع الأصدقاء.

ويمكنك استئجار يخت يتسع لـ10 أفراد أو 20 فردًا حتى 30 فردًا، وفي حال وجود أطفال يدفع لهم تكاليف فرد كامل أيضًا، ويكون مسؤولًا عن اليخت في الرحلة 2 أو 3 مشرفين يقدمون لك كل ما تريده من نصائح ومعلومات.

ويتضمن برنامج الرحلة أنشطة سياحية مثل الصيد وعمل "snorkeling" ومشاهدة الشعب المرجانية الرائعة، كما أن اليخت يوفر لك شواء وتحضير أي نوع من الأطعمة التي تأتي بها بأي كمية تريدها، كما يمكنك الجلوس فوق اليخت والاستمتاع بمشاهدة البحر والسماء من فوقك، واللعب مع الأصدقاء وتناول الأطعمة.

Advertisements

ويتكون اليخت من 4 غرف تضم 8 أسرة نوم، ومطبخًا يضم ثلاجة، وساحة مغطاة بها تليفزيون للجلوس، وسماعات "DJ"، وشواية، وهناك "لايف جاكيت" لكل فرد، وصنانير صيد، ومعدات غطس ونظارات بحر.

وعليك تأكيد حجز اليخت قبل الذهاب بيوم أو يومين تليفونيًا، وتكلفة هذه الرحلة للفرد خلال أيام العيد 375 جنيهًا، وذلك السعر لا يشمل أي أنشطة ترفيهية أو معدات إضافية.

- سعر معدات "snorkeling" يكون" 60 جنيهًا.

- سعر صنارة صيد: 50 جنيهًا.

- سعر نظارة البحر: 30 جنيهًا.

- سعر وجبة جمبري: 90 جنيهًا.