فاهيتا توجه رسالة لزوجة آسر ياسين عقب صور الزفاف: "كفاية عليكي.. كتر الحلو يموع"

خضع الفنان آسر ياسين لجلسة تصوير رومانسية، جمعته بالشخصية الكارتونية، أبلة فاهيتا، وظهر الثنائي كعروس وعريسها، حيث ارتدى "ياسين" بدلة سوداء أنيقة، في حين ارتدت الأخيرة فستانا وطرحة زفاف.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور.

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ومن جانبه، نشر آسر، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الجلسة، موجها رسالة لزوجته، قائلًا: "آسف يا كنزي أنا حاولت".

لترد أبلة فاهيتا على الفور: "يا حبيبي كفايا عليها ده حتى كتر الحلو يموع"، ليرد عليه: "عسل يا أبلة".

يذكر أن آسر حل ضيفا على "فاهيتا" العام الماضي، في برنامجها "من الدوبليكس"، وسألت فاهيتا الفنان في بداية الحلقة قائلة: "أنت ليه اتجوزت كدة وأنت صغير"، كما قدم لها "ياسين" صورة مرسومة لها.

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