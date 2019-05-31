- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
خضع الفنان آسر ياسين لجلسة تصوير رومانسية، جمعته بالشخصية الكارتونية، أبلة فاهيتا، وظهر الثنائي كعروس وعريسها، حيث ارتدى "ياسين" بدلة سوداء أنيقة، في حين ارتدت الأخيرة فستانا وطرحة زفاف.
وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور.
ومن جانبه، نشر آسر، خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الجلسة، موجها رسالة لزوجته، قائلًا: "آسف يا كنزي أنا حاولت".
لترد أبلة فاهيتا على الفور: "يا حبيبي كفايا عليها ده حتى كتر الحلو يموع"، ليرد عليه: "عسل يا أبلة".
يذكر أن آسر حل ضيفا على "فاهيتا" العام الماضي، في برنامجها "من الدوبليكس"، وسألت فاهيتا الفنان في بداية الحلقة قائلة: "أنت ليه اتجوزت كدة وأنت صغير"، كما قدم لها "ياسين" صورة مرسومة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر فاهيتا توجه رسالة لزوجة آسر ياسين عقب صور الزفاف: "كفاية عليكي.. كتر الحلو يموع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.