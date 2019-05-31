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نشر المصور خالد فضة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، جلسة تصوير، جمعت بين الفنان آسر ياسين، والشخصية الكارتونية أبلة فاهيتا.
وظهرا الثنائي، بجلسة تشبه جلسات الزفاف، حيث ارتدت "فاهيتا" فستانا أبيض مُرصعا بالفصوص اللامعة، وطرحة زفاف طويلة، في حين ظهر الأخير ببدلة سوداء أنيقة.
واتخذ المصور للثنائي عدة لقطات رومانسية، الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير متفاعلين مع ظهور آسر مع فاهيتا في تلك الجلسة.
يذكر أن آسر حل ضيفا على "فاهيتا" العام الماضي، في برنامجها "من الدوبليكس"، وسألت فاهيتا الفنان في بداية الحلقة قائلة: "أنت ليه اتجوزت كدة وأنت صغير"، كما قدم لها "ياسين" صورة مرسومة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| زفاف آسر ياسين وأبلة فاهيتا.. "مسبلة عينيها ومكلبشة العريس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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