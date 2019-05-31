حميد الشاعري: تزوجت 5 مرات.. ومينفعش كوافير يعمل شعر مراتي

قال الفنان حميد الشاعري، إنه شخص غيور، ومن ملامح غيرته إنه لا يقبل أن تلجأ زوجته لكوافير رجل: "لازم كوافيرة امرأة.. أصله مينفعش كوافير يفضل ماسك شعر مراتي ويعملهولها".

وعن عدد زوجاته، قال الفنان حميد الشاعري أنه تزوج 5 مرات وفي كل مرة كانت العروس ترتدي الفستان الأبيض: "لما بتجوز واحدة حلوة وجميلة ومرحة بتحببني في الجواز وببقى عاوز أتجوز تاني".

ووصف خلال حديثه مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ببرنامج "عايشة شو"، على شاشة "القاهرة والناس"، زوجته الأخيرة صوفيا، قائلا: "صوفيا دي حبيبتي، نبيهه وذكية وعطوفة وحنينة"، "كلهم كويسين، بس صوفيا بالذات طيبة كتير".

وعن أسباب انفصاله: "مش لازم يكون الغلط منهم يمكن مني".

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