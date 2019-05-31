إطلاق مسابقة الحرف اليدوية في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

اعلن مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التقديم للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمسابقة الحرف اليدوية، التي يطلقها المهرجان والمؤسسة بهدف تمكين الفنانين والحرفيين المصريين المهرة، ودعم ممارساتهم الإبداعية ، وتعزيز قيمة المنتجات المصنوعة بأياد مصرية خالصة، بالإضافة إلى تقديم مصر للعالم من خلال منتج يعكس التاريخ والهوية والثقافة المصرية، ويتميز بجودة عالية في التصميم والتنفيذ.

وأكدت إدارة المهرجان أن الفرص العادلة ستُتَاح، من خلال المسابقة، أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال الحرف اليدوية والتراثية، للتقدم بمقترحاتهم لتصميم وتنفيذ شنطة هدايا دعائية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

وقالت المهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، "نحن سعداء بشراكتنا مع مهرجان الجونة السينمائي، ونفخر بكوننا جزءًا من هذا العمل الذي يهدف إلى تمكين الحرفيين المصريين اقتصاديا، وإحياء التراث وتعزيز قطاع الحرف اليدوية المصرية، ودعم المنتج المصري الذي يتميز بالجودة وروعة التصميمات".

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كما عقب عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، قائلا، "يعد الحفاظ على الحرف اليدوية، وحمايتها، والعمل على استدامتها، والتعريف بها، من التحديات المتنامية في العالم بأسره، وإذا لم نحى هذه الأشكال الفنية، وننشر الوعي بها في المساحات العمرانية، فهذه الحرف مهددة بالانقراض، ولابد أن نولي المنتجات اليدوية الاهتمام الكافي، ونمنح صناعها من الحرفيين الاعتراف المستحق بمهاراتهم،كما يسعد مهرجان الجونة السينمائي بالمساهمة في جهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بخصوص هذا الشأن".

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