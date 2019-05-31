31 ألف جنيه ثمن مشاهدة نهائي دوري الأبطال من الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ:

تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة غدًا الأربعاء إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد؛ لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام.

وكالعادة تستحوذ مباريات فريق ليفربول على اهتمامات المصريين بعد انضمام الفرعون المصري محمد صلاح الذي حقّق إنجازات هائلة، لا سيما أنه سيخوص نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، ويتطلع لتحقيق إنجاز اللاعب الجزائري رابح ماجر، العربي الوحيد المتوج بلقب دوري الأبطال.

غير أن هناك مشجعون لا يجدون متعة في مشاهدة مثل هذه المباريات المهمة إلا في الاستاد وقرروا السفر إلى مدريد للاستمتاع بـ120 دقيقة في أرض الملعب.. فما تكلفة مشاهدة النهائي من الملعب؟

Advertisements

إذا قررت السفر إلى إسبانيا لحضور مباراة النهائي في الاستاد، تحتاج أولًا لـ"تأشيرة شنجن" وهي تتطلب أسبوعين عمل لاستخراجها بتكلفة تصل لـ5 آلاف جنيه، وكذلك تذكرة الطيران إلى مدينة مدريد على أن تُحدد العودة بعد المباراة تبلغ 13700 جنيه وفق إحدى شركات السياحة المصرية، أو 12795 بحسب الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران.

أما تذاكر المباراة؛ فحصل نادي ليفربول على 16613 تذكرة مخصصة لجماهيره الذين يحضرون في استاد يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع، مقسمة إلى 4 فئات، الأولى تمثل 5%، والثانية 21%، والثالثة 54%، والرابعة تبلغ 20%.

ووفق ما أعلن "ليفربول" على موقعه الرسمي على الإنترنت، فبلغت الفئة الأولى 667 دولارًا (11419 جنيها مصريا)، والفئة الثانية 500 دولار (8560 جنيها)، والفئة الثالثة 200 دولار (3424 جنيها)، والفئة الرابعة 78 دولارا (1335 جنيها)،

وبالتالي تجتاح إلى نحو 31 ألف جنيه لمشاهدة المباراة في الاستاد، شاملة تذكرة الذهاب والعودة وتذكرة المباراة، بالإضافة إلى مصاريف تأشيرة شنجن، إذا قررت اختيار الفئة الأولى في تذاكر المباريات، أما إذا اخترت الفئة الرابعة فتحتاج نحو 21 ألف جنيه.