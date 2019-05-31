انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 08:48 مساءً - أدى 270 ألف مُصلٍ فلسطيني من القدس المحتلة، وأراضي العام 1948، والضفة الغربية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة، وإغلاقه للبلدة القديمة.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن مدينة القدس المحتلة شهدت منذ صباح اليوم الجمعة، حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين والذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات مساء اليوم للمشاركة في إحياء ليلة الـ27 من رمضان، ليلة القدر، برحاب الأقصى.

وأكدت الوكالة أن اللجان الصحية قدمت المساعدة لعشرات المصلين الذين أصيب معظمهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، في حين لجأ حراس "الأقصى" وأهالي البلدة القديمة إلى خراطيم المياه وتغطية الشوارع بالشوادر للتخفيف عن المصلين.

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وأغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الأقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن قرب باب العامود.

واستشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال، وأصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية طعن وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته حظرت السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين الذكور دون الـ40 عاماً من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان قطاع غزة، الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

ويرزح المسجد الأقصى تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ويمارس الاحتلال حفريات مستمرة تحت جدرانه بحثاً عن هيكل سليمان المزعوم، وبين الحين والآخر يهاجم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى ويدخلونه، ما يؤدي إلى مواجهات عنيفة مع المصلين.