مع اقتراب العيد.. ما حكم ارتداء النساء للبناطل في الشوارع؟

أزياء متباينة التصميمات ذات ألوان متعددة، تتهافت عليها الفتيات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك بملابس جديدة، لتتجدد التساؤلات حول الحكم الفقهي لارتداء النساء "البنطلون" خلال خروجهن من المنزل.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في الفتوى رقم 347، المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية، أن هناك ضوابط شريعة لاختيار الأزياء عامة للنساء، من بينها "البنطلون"، وهي: "لا يصف الجسم، ولا يكشف ولا يشف الجسد".

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام>

​