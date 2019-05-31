بريطانية ذهبت للعناية بأظافرها فأصيبت بـ"البثرة الدموية"

ذهبت شابة بريطانية تدعى "بريتاني" إلى إحدى صالونات التجميل بهدف العناية بأظافرها وتجميلها، لكنها كادت أن تفقد إصبعها بسبب ذلك.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن "بريتاني" أصيبت بجرح بأداة حادة وغير معقمة أدت إلى ظهور شيء غريب في إصبعها يعرف بـ"البثرة الدموية" على الأصبع، حيث يتجاوز طولها السنتيمتر الواحد، واضطرت الضحية إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الجسم الغريب.
وذكرت الفتاة البريطانية إن الجسم أخذ يكبر شيئا فشيئا خلال أيام، كما أن رائحة كريهة صارت تنبعث منه، الأمر الذي أثار القلق لديها، بأنها قد تكون أصيبت "غرغرينا" بالإصبع.
وخلال فترة إصابتها، تجنبت الشابة إرضاع ابنتها تفاديًا لنقل أي عدوى محتملة إلى الصغيرة، فيما تمت إزالة البثرة بنجاح في المستشفى.
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