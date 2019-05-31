طبيب يستعرض لـ "هُن" الأسباب الشائعة لتنميل الأيدي

يعد الشعور التنميل من المشاكل الصحية الشائعة، وعادة ما يصيب اليدين، أو الذراعين، أو القدمين، أو الساقين، نتيجة زيادة الضغط على الأعصاب، أو انقطاع تدفق الدم في المنطقة المصابة بالتنميل، وغالبا ما يرجع إلى اضطراب في أحد الأعصاب الثلاثة الموجودة بها.

وأشارت دراسة عملية لعدد من الأطباء والمختصين، أنه فالعادة يحدث تنميل في الليل، وتتلاشى أثاره في الصباح، ولكن في حال استمرار التنميل في النهار دون أن يتلاشى، فهذا يدل على وجود خلل ما فالجسم وبالتالي ينصح بزيارة طبيب الأعصاب.

وقال الدكتور أحمد صابر أبو العزم، أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى معهد ناصر، أن من الأسباب الشائعة لتنميل الأيدي هي، النوم عليها لفترة طويلة، أو نقص فيتامين "B"، أو العمل لفترات طويلة، كذلك قد يكون بسبب احتباس السوائل، أو السكتة الدماغية، أو الإصابة بمتلازمة النفق الرسخي، والتي تودي لحدوث ضغط على العصب المتوسط المسؤول عن إعطاء الشعور للأطراف، أو انحباس العصب الزندي.

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وتابع، "أبو العزم" في حديثه لـ"هُن" أن اعتلال الاعصاب الضاغطة، أو مرض السكر، فضلًا على الإصابة بإمراض الغده الدرقية، والتهاب الاوعية الدموية، من أسباب تنميل اليدين.

ونصح "أبو العزم" بضرورة تناول ملعقة كبيرة من زيت بذر الكتان، أو شاي الزنجبيل، لتنشيط الدورة الدموية، والابتعاد عن الملح، والمأكولات الحمضية قبل النوم، وشرب كمية كافية من الماء يوميًا، وكذلك يمكن عمل حمام ماء بارد مع الثلج ووضع اليد بها، والتأكد من احتواء المأكولات على فيتامين"B "وايضًا الخضروات الورقية، والموز، والبطاطا، والتونة، والأسماك، وبعض المكسرات لاحتوائها على فيتامينات.

وبينت الدراسات، أنه لابد من القيام ببعض التمارين لتقوية اليدين، والذراعين، والكتفين، وتناول الادوية المضادة للالتهابات، وتجنب النوم على الذراعين، وعدم اللجوء للجراحة إلا إذا رأى الطبيب المعالج أن الحالة تستدعى ذلك.

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