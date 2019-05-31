انتقادات لمسابقة ملكة جمال الهند قبل إقامتها

انتقادات عدة تعرضت لها مسابقة ملكة جمال الهند، عقب نشر صحيفة "تايمز أوف إنديا"، صورة مجمعة لكل ملكات الجمال المشاركات في المسابقة على إحدى صفحاتها معنونة التقرير بـ"من تتوج ملكة جمال الهند هذا العام؟".

الانتقادات التي تعرضت لها المسابقة جاءت بسبب اختيار كافة المتاسبقات اللاتي تم اختيارهن في المسابقة، من ذوات البشرة البيضاء، فيما لم تحتوي الصور على واحدة فقط ببشرة خمرية، أو سمراء، في بلد معظم سكانها من ذوي البشرة الخمرية.

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وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي، في الهند بالكثير من الهجوم والتهكم على المسابقة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، حيث نشر أحد المستخدمين على موقع تويتر، صورة من الصحيفة وأرفقها بتعليق ساخر، متسائلا: "ما الخطأ في هذه الصورة؟"، وسخر آخرون من أن الصورة تشبه إعلانات كريمات تفتيح البشرة.

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