يخلصك من البكتريا وقروح الفم.. فوائد مذهلة لعسل النحل

يتميز العسل بخواصه المتعددة التي جعلته يحارب الكثير من الأمراض ومعالجتها، ومن ضمن ذلك قروح الفم، حيث يستطيع العسل على علاجها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العسل يستيطع على محاربة قروح الفم خلال 9 أيام، حيث يزيل الألم والجروح.

مضاد لفيروس HSV

غالبًا ما يعتقد البعض بأن القروح الفموية مصدرها البرد، لكن هذا ليس صحيح، فتحدث القروح نتيجة الإصابة بفيروس "hsv" الذي ينتقل عن طريق تقبيل شخص مصاب بها، ومن ثم تنتقل القروح إلى داخل الفم ويتم علاجها بكريمات مضادة للفيروسات، لا تحتاج إلى وصفة من طبيب.

مضاد للبكتيريا والميكروبات

عسل النحل يحتوي على خواص مضادة للبكتيريا أيضًا، وأجرى فريق الباحثون في معهد البحوث الطبية بنيوزلندا MRINZ التجارب البحثية بالاستعانة بـ 952 متطوعًا.

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وجرى مقارنة نتائج علاج القروح الباردة بواسطة عسل النحل أو كريم أسيكلوفير المضاد للفيروسات، وجرى استخدام عسل نحل تغذى على رحيق زهور شجرة الكانوكا المحلية في نيوزيلندا، قبل تعقيمه، وتعزيزه بمكونات إضافية مضادة للميكروبات.

مستحضر طبيعي بنفس الفعالية

أفاد الباحثون أنه بعد الاستخدام اليومي لمدة أسبوعين، أن أولئك الذين استخدموا كريم أسيكلوفير استمرت معاناتهم من الأعراض لمدة تتراوح بين 8 و9 أيام في المتوسط، مع نقطة مفتوحة لمدة يومين تقريبًا، وأظهرت نتائج من قاموا باستخدام العسل أنه كان فعال بنفس القدر دون أي تغييرات في وقت الشفاء.

وعلق الدكتور أليكس سيمبريني، قائد فريق البحث، إن النتائج أثبتت أن بإمكان المرضى اختيار خيار بديل قائم على الأدلة، وأن المرضى الذين يفضلون المستحضرات الطبيعية والعلاجات البديلة، وكذلك الصيادلة الذين يبيعون هذه العلاجات، يمكن أن يثقوا في فعالية تركيبة عسل كانوكا، كعلاج إضافي للقروح الباردة.

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