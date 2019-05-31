قِطع ملابس لا تستغنى عنها النجمات اللاتي تخطين الـ40 عامًا

تُعدّ مواكبة الموضة خطوة أساسية تقوم بها كل النجمات لإتقان إطلالة عصرية وجميلة في الوقت عينه. غريبة كانت أو عادية، الصيحات تتعدد ولا تتوقف ومعظم النجمات يتقن جيدا كيفية تنسيق هذه الأزياء بطريقة عصرية، لكنّ هناك قطع أزياء أساسية لا تفارق خزانة النجمات، ليست صيحة مؤقتة، بل يلجأن إليها يوميا وتحديدا النجمات اللاتي تخطين الـ40 عاما.

المعطف الطويل

أثبتت Jennifer Lopez أن معطفا جميلا يمكنه أن يجعل أي إطلالة مختلفة تماما.. رغم أن السترات الجلدية ومعاطف الفرو لها الوقت والمكان المناسب فإن معطفا طويلا وبسيطا يمكن أن يضيف الحياة والعصريّة لأي تنسيق في أي وقت، لذا غالباً ما تلجأ Jennifer Lopez إلى معطف طويل لتكمل إطلالتها.

السروال الذي يتسع عند الأسفل

على مر السنوات، أصبحت نجوى كرم خبيرة في كيفية إبراز رشاقتها، هي حيلة تعتمدها في العديد من إطلالاتها ورصدنا ذلك في أكثر من صورة لها. السروال الضيق الذي يتسع من الأسفل: واحد من التصاميم المفضلة لدى نجوى كرم. تلجأ إليه في إطلالاتها اليوميّة منذ أعوام عدة، لا بل وحتى في إطلالاتها الرسمية. موديل يمدح قوامها 100%، فيثني على رشاقتها ويجعلها تبدو أطول خصوصا عندما يغطي التصميم حذاءها بالكامل.

التنورة المتوسطة الطول والسروال الواسع

تعدّ الملكة رانيا قدوة في الأناقة وخير مثال على التحفظ والرقي. تمزج بين الأسلوب الكلاسيكي والعصري بطريقتها الخاصة فتكون النتيجة إطلالة لافتة تؤكد لنا أن الملكة رانيا مواكبة موضة وصاحبة ذوق رفيع. التنورة المتوسطة الطول والسروال الواسع حليفا إطلالاتها، مع تفصيل واحد عند منطقة الخصر يجمع بين الإثنين يحدد خصرها ويزيد التصميم عصرية وأناقة.

التصاميم ذي الياقة على شكل V

نوال الزغبي هي صاحبة أسلوب عصري، غالباً ما تستحوذ إطلالاتها انتباه رواد الموضة والجمال. في أغلب لوكاتها لاحظنا أنها ترتكز بشكل كبير على التصاميم ذي الياقة على شكل V، التي تعطي مدى للقسم العلوي من الجسم وتجعل كل من ترتديها تبدو أطول. كما أنها تخلق توازناً في منحنيات الجسم مسلطة الضوء على المنطقة العلوية من الجسم.

البزة

نجحت Victoria Beckham في لعبة تنسيق الأزياء على مر السنين، وبالكاد تخطئ في اختيار لوكاتها. تصميم واحد لا تستغني عنه أكان في إطلالاتها اليومية أو في مناسباتها العلنية والرسمية وهو البزة. في جميع الأوقات تتقن اختيار البزة، من اللون إلى القصة، فحتى عندما تختار الألوان القوية والصاخبة تنجح باعتمادها بطريقة كلاسيكية وعصرية.

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الفستان المتوسط الطول

تتمتع Sarah Jessica Parker بأسلوب مرح وجريء، دائماً إطلالاتها مختلفة ومتنوعة بعيدة كل البعد عن الأسلوب الاعتيادي والتكرار، لكن من الواضح أنها لا تستغني عن الفساتين المتوسطة الطول، إلا أنه من النادر أن تعتمدها بالطريقة والأسلوب نفسه. فحتى مع هذه القطعة الكلاسيكية نجحت باعتمادها بطريقة عصرية ومبتكرة لتتماشى مع أسلوبها المرح والمختلف.

الفستان الأسود

السوبر موديل البريطانية Kate Moss التي أحدثت ثورة في موضة التسعينات والتي كسرت القواعد بملامحها وأسلوبها المشاغب من الصعب تصديق أن قطعة الأزياء المفضلة لديها هي فستان أسود بسيط. هذه العارضة التي تحولت إلى ملهمة على منصات العروض وخارجها، تتمتع بأسلوب يتسم بالبساطة حيث إنها لا تستغني عن الفستان الأسود الذي تؤمن بقوته في أي عمر كان.

سروال الجينز الضيق

Cindy Crawford عارضة الأزياء العالمية والأيقونية، التي شكل أسلوبها مصدر وحي للعديد، ببساطة لا تستغني عن سروال الجينز الضيق، الذي غالباً ما تنسقه مع سترة الجلد أو البليزر لتعكس بذلك أسلوبها الخاص والمعاصر.

البليزر الكلاسيكية

البليزر الكلاسيكية هي المفضلة لدى Jennifer Aniston، نجحت بتنسيقها بطرق مختلفة منها عصرية ومنها كلاسيكية، حتى أنها باتت تعتمدها على السجادة الحمراء. قطعة كلاسيكية بسيطة إلا أن طرق تنسيقها متعددة، وهذا ما نجحت بفعله هذه النجمة.

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المدونة شيماء مبدول تمزج بين الموضة و"الحشمة" لإطلالة عصرية