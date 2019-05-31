مكياج عيون سهرة على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - إن كنت تبحثين عن مكياج عيون سهرة جذاب ويحاكي أبرز صيحات المكياج، ليس هناك أفضل من النجمات لتستلهمي منهن مكياج عيون ساحراً يجذب الأنظار إليك ويمنحك إطلالة مفعمة بالجمال والأنوثة.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفكار مكياج عيون سهرة مستوحاة من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون ملون

يعد مكياج العيون الملون إحدى صيحات الموضة الرائجة كثيراً هذا الصيف، فقد آن الأوان للاستغناء عن الأيلاينر الأسود واستبداله بالأيلاينر ذات الألوان الحيوية والمشرقة. فإن كنت من محبات مكياج العيون الملون، بإمكانك اعتماده بأسلوب النجمة جوي كينغ، بحيث تعملين على تحديد العين بالأيلاينر الأحمر، على أن يكون ممتداً على طول الرمش الأعلى ومسحوباً بشكل مجنح الى خارج العين، مع لمسة ذهبية براقة، أو بأسلوب النجمة ليلي كولينز، بحيث تستبدلين الأيلاينر الأحمر باللون الأزرق الياقوتي.

جوي كينغ



مكياج عيون برتقالي

إذا كنت من محبات مكياج العيون الجريء والمميز، فإن مكياج العيون البرتقالي سيكون خياراً مثالياً لك في السهرات، حيث يضفي على إطلالتك الحيوية والجمال. بإمكانك اعتماد مكياج العيون البرتقالي بأسلوب النجمة إيما ستون، بحيث تطبقين ظلال العيون البرتقالية فوق العين وتحت الرموش السفلية، مع لمسة من ظلال العيون بتدرجات الذهبي والبرونزي على مدمع العين.

إيما ستون



مكياج عيون براق متعدد الألوان

يتميز مكياج العيون هذا بالظلال المتعددة الألوان، الجريئة، والنابضة بالحياة، وعلى رغم أنه خارج عن المألوف، إلا أنه سيمنحك إطلالة فريدة ستشد الانتباه إليك في السهرات. فإذا كنت ترغبين في اعتماد مكياج عيون براق متعدد الألوان، استوحيه من النجمة هالسي، بحيث تطبقين الظلال البراقة بالألوان الأخضر والأزرق والأصفر، بأسلوب متدرج فوق العبن، مع لمسة من الظل الأزرق على الرمش السفلي.

هالسي

مكياج عيون سموكي وردي

لا شك أن اللون الوردي يجذب اهتمام كثيرات من النساء، لا سيما في ما يتعلق بمكياج العيون، فإذا كنت من محبات مكياج العيون الوردي خلال السهرات، اعتمديه بأسلوب النجمة ليدي غاغا، بحيث تطبقين مكياج العيون الدخاني الوردي، وتعملين على إضاءة العين من خلال تطبيق الكحل الأبيض على زاوية العين الداخلية، بعدها تقومين بتزيين جفونك العليا بالأحجار الكريمة الملونة.

ليدي غاغا

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