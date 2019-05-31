كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - تساهم العديد من الخلطات الطبيعية في تسمين الوجه . ولكي تحصلي على وجه ممتلىء هذا العيد، تعرفي الى طريقة تحضير ماسك تسمين الوجه لإطلالة عيد الفطر 2019، وهو مكوّن من الحلبة التي لها دور فعال في تسمين الوجه، وتعطيكِ خدوداً نضرة.

الحلبة لتسمين الوجه



وصفة الحلبة لتسمين الوجه:



الحلبة تمكنك من الحصول على وجه سمين بفضل مساهمتها من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحارب الضرر الناجم عن الجذور الحرة، مما يساعد على الحصول على بشرة ناعمة وصحية أيضا.



التطبيق:



• صبّي في وعاء ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة وقليل من الماء.

• تخلط جيدا حتى يكون لديك معجون مدمج.

• ضعيه على الوجه و فركه بلطف.

• اتركيه لمدة 10 دقائق.

• اشطفي بالماء الدافئ.

• كرري هذا الماسك كل يوم.

الحلبة



تسمين الوجه بالحلبة واللبن:



المكونات:

• ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

• ملعقة كبيرة من اللبن.

• ملعقة صغيرة من ماء الورد.



الطريقة:

حضري إناء نظيف من البلاستيك، ونضفي الحلبة المطحونة ثم اللبن ثم ماء الورد واخلطي جيداً للحصول على خليط كريمي، ثم ادهني الوجه.

اتركي ماسك تسمين الوجه لإطلالة عيد الفطر 2019 لمدة ساعة على الأقل لتستفيد البشرة من جميع مكوناته، وبعد مرور الساعة اغسلي الوجه بالماء البارد لغلق المسامات المفتوحة.

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