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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - لكل موسم صيحة أظافر معينة. ولإضافة البهجة على اطلالتك في فصل الربيع ، استوحي أفكار من صور رسمات اظافر لربيع 2019.
تضم الرسومات باقة متنوعة من أشكال الزهور وألوان الباستيل الهادئة، لذا بالتأكيد ستجدي شيئا جديدا يلهمك لعمل رسمة أظافر جديدة المرة القادمة. يمكنك تزيين أظافرك بأزهار الربيع أو جربي المانكير الفرنسي الملون لتواكبي أحدث صيحات الموضة.
أكثر ما يميز رسومات أظافر الربيع، أنها لا حدود لها. فهي تبدأ من رسومات الأزهار البسيطة والتي تتكون من الألوان الهادئة إلى رسومات الأظافر الأكثر جرأة
صور رسمات اظافر لربيع 2019 تليق بكِ وتتميز بالألوان المبهجة التي تشع حيوية وجمال.
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