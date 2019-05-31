صور جلابيات وفساتين لإطلالات عيد الفطر من بيوت الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - لكي تستقبلي عيد الفطر باطلالة مميزة، فالتصميمات العالمية سوف تمنحكِ لمسة عصرية في عيد الفطر 2019، بالإضافة إلى أنّ الكثير من هذه الموديلات، يتمتع بفكرة الاحتشام التي تناسب الصبايا المحجبات، مع أكمام طويلة وتصاميم واسعة ومنسدلة، غاية في الأناقة، تابعي التفاصيل..

فساتين سهرة من وحي النجمات لسهرة عيد الفطر



الفساتين المنسدلة الواسعة من ريم عكرا

الجلابيات المعرقة بالورود من ريم عكرا





لفتنا بتصميمات ريم عكرا Reem Acra، تمتُّعها بذوق شرقي كان واضحًا بمجموعاتها الأخيرة، كالفساتين الأقرب في تصميمها للجلاليب، مناسبة للصبايا المحجبات في مجتمعنا الشرقي، لهذا اخترناها لكِ بعيد الفطر المبارك.

من انستقرام عبايات آخر موضة لسهرات عيد الفطر



يمكنكِ اختيار التصميم الشيفون بألوان البيبي بلو مع الورود اللامعة، وحزام الخصر، والكشكشة على الأكمام، نسقي معها حجابًا أبيض، وصندلًا بكعب عالٍ باللون البيبي البلو.

عبايات ملونة لكشخة العيد من وحي إطلالات النجمات



أو اختاري هذا الفستان المكشكش يتوسطه حزام الخصر، مع الاكسسوار اللامع الكريستالي، مناسب لصاحبات الوزن المتوسط والنحيفات، فالكشكشة هذه تخفي الكثير من عيوب الجسم، يحتاج لتنسيق ناعم بسيط كصندل مكشوف، وكلتش أو شنطة ميني.



الجلاليب والفساتين البسيطة من رامي العلي

جلابيب لعيد الفطر من رامي العلي

التصميمات مع خامة الكتان المريحة لصيف عملي، يمكنكِ اعتمادها من اللبناني العالمي رامي العلي Rami Al Ali، كهذا الفستان باللون البينك الفوشي، مع رسومات الورود المزركشة ضيق من تحت الصدر، مع تصميم الـ Wrap، وأعجبنا أنه غير مفتوح من ناحية الصدر، لهذا فهو مثاليّ لحجابِك، نسقيه مع لفة طرحة باللون الأبيض أو النود البيج.

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عبايات وقفاطين لإطلالة عيد الفطر 2019



الفساتين المطرزة بالدانتيل من إيلي صعب Elie Saab

فستان بأكمام طويلة من إيلي صعب Elie Saab





للمسة راقية تألقي بها بحفلات عيد الفطر سواء بالمساء أو النهار، ستناسبكِ فساتين إيلي صعب Elie Saab ، لاطلالة بسيطة ومميزة بالوقت نفسه، كالفستان الأحمر الفاقع، يجعل شكلكِ رشيقًا مع الكشكشكة الطبقية التي تزيدكِ طولًا، وحزام الخصر الذي يجعل جسدكِ لا يبدو ككتلة واحدة.

ريهام خليفة تلهمك 10 إطلالات مختلفة لملابس عيد الفطر 2019



الجلابيات والتصميمات المطرزة من زهير مراد

فستان براق من زهير مراد Zuheir Morad



لفتنا صيحة الكاب التي تزين فساتين زهير مراد Zuheir Morad ، كهذا الفستان النود المطرز بالكامل، مع التول الشفاف، ستحتاجين معه لبطانة قوية، تناسب حجابكِ، مع التصميم الشفاف للفستان، مناسب أكثر لسهرات عيد الفطر، مع كلتش ذهبي وصندل نود.

عبايات مطرزة لإطلالة العيد من موقع كشختنا