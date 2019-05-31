أزياء عيد الفطر :عبايات من وحي أحلام من موقع كشختنا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 مايو 2019 05:38 مساءً - تحرص النجمة الخليجية أحلام على اختيار إطلالات محتشمة فعامل الحشمة يشكل العنصر الأساسي في شتى إطلالاتها، ودوماً ما لا تكشف موديلات فساتينها عن جسمها بتاتاً، وفي الكثير من الأحيان نجدها ذات طابع شرقي إن لناحية الجزء العلوي الذي يأتي على شكل كاب، أو الأكمام الواسعة المستوحاة من العباية، أو حتى التطريزات المستوحاة من الفنون العربية الشرقية.



ولا يقتصر اهتمام أحلام على المهرجانات بل نراها تهتم بلوكاتها في مختلف الإطلالات،أكانت على شاشة التلفزيون أو في المهرجانات أو تحيي عرساً فخماً.





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فرأينا أحلام في الكثير من العبايات السوداء والقفاطين الملونة على مر الأعوام، وهي تحرص على أن تختار في كل مرة التصاميم الأكثر فخامة ورقي بستايلات تليق بجسمها وسنها، فلم تخذلنا يوم في لوكها الأسر المثالي للخروجات الراقي والذي يمكن أن تستوحي منه الكثير من اللوكات في إطلالاتك في الإفطارات ولتلبية دعوات السحور.

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أما لجهة باقي اللوك، فلا يخفى على أحد عشق أحلام للمجوهرات وتحديداً الكبيرة منها باللون الذهبي أو تلك المرصعة بالماس والتي تتماشى بشكل مثالي مع إطلالاتها الشرقية الساحرة. ألقي نظرة على الصور التي جمعناها لهذه النجمة بستايلات غاية بالجاذبية واستلهمي منها كيف تتألقين سحراً في عيد الفطر .

عبايات ملونة لكشخة العيد من وحي إطلالات النجمات