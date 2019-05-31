"إسراء" تطلب الخلع وتكشف المستور عن علاقتها بزوجها: "بيطفي النور"

بعد أقل من 6 أشهر على الزواج، أقامت إسراء.ع 25 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1443/2019، ضد زوجها خالد.أ 28 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب ما وصفته بخجل زوجها الشديد.

زواج تقليدي جمع بينهما، تروي إسراء لـ"هن": "اتعرفت عليه عن طريق صداقته مع ابن خالتي، مكانش باين حاجة غير إنه شاب محترم وابن حلال وخلاص مكانش في دماغي حاجة.. كان بينزل إجازة كل فترة ويدوب ييجي يزورنا هو وأهله مرة ونقعد معاهم وخلاص وكنت مضايقة جدا بسبب إني عمري ما حسيت إني مخطوبة زي البنات ولا بيقولي كلام حب ولا أي حاجة".

خلافات في فترة الخطوبة دفعتها لطلب الانفصال، تضيف: "كنا بنتكلم في التليفون كلام عادي تقليدي عمره ما قالي كلمة حب ولا غزل زي ما كنت بشوف أصحابي لدرجة اتخانقت معاه أكتر من مرة وكان يقولي عيب اللي بتقوليه ده واشتكيت لماما راحت غلطتني وقالتلي أنتي فضحتينا هيقول عليكي بنت مش متربية".

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إحراج زائد بسبب خجل الزوج الشديد، توضح الزوجة الثلاثينية: "من أول يوم جواز وبدأت المشاكل بسبب تأكدي إن جوزي مش طبيعي وبيتكسف جدا زي البنات وأكتر حتى في علافتنا هو اللي بيطلب يطفي النور وميبصش في عيني حتى في الكلام ولو لمسته أو قولتله كلمة حب أو عزل وشه يحمر مبقتش قادرة أحتمل وأهلي بقوا واخدين بالهم وبيتريقوا علي وعليه.. حياتنا بقت سخيفة واتكلمت معاه كتير لكن مفيش فيدة ".

صدام بين الزوجين، تقول إسراء: "حاولت أجرأه علي وأخيه يتعامل عادي لكن هو عنده كل حاجة عيب وحرام وشايف إن كلام مامته ده أهم حاجة في الدنيا وإن أنا اللي جريئة بزيادة مع إني بنت عادية جدا لكن اجتماعية.. المرة الأخيرة اتخانقنا قالي إني قليلة الأدب عشان بقوله إنه مش زي الرجالة ومش جرئ ولا بيفكر يعمل حاجة مميزة في حياتنا وكملها بإنه سابلي البيت وبقاله عند مامته أكتر من 3 شهور زعلان ومحاولش حتى يصالحني أو يرجع البيت وسايبني متعلقة".

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