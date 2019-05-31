"أمينة" تطلب الطلاق: "أخواته البنات بيغيروا مني.. كسروا التلاتين وما تجوزوش"

بعد عامين من الزواج، لم تجد "أمنية" 27 عامًا، مفرا من إهانة زوجها وأخواته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 1015 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

عشرة عمر جمعتهما لسنوات طويلة، روت أمنية لـ"هُن" تفاصيل بدء علاقتها مع زوجها، الذي جمعتهما منطقة سكن واحدة منذ الطفولة، "جاري وكان عشرة عمري، حبينا بعض منذ طفولتنا، كبرنا وبقينا لبعض، وتمت خطبتنا لمدة عام، وبعدها تم الزواج، لكن للإسف أخواته خربو البيت وكانوا دايما يزرعوا الشك من ناحيته، وهو كان يسمع لهم كتير، لحد ما في يوم جه وشك فيا وتطاول عليا بالسب والضرب، لحد ما نزفت بعد ما كنت حامل وأجهضت".

رفضت الزوجة العشرينية البقاء على ذمة زوجها، والذي ينساق وراء ما يمليه عليه أخواته، مؤكدة أن السبب وراء كره أخوات زوجها لها هو الغيرة، كونهن بلغون سن الثلاثين دون زواج.

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لجأت الزوجة لساحات القضاء داخل محكمة الأسرة التابعة لدائرة قسم السلام، بعدما لم تجد من يساعدها في محنتها غير أمها، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بالتعاون مع أخواته بتشويه سمعتها والسب والقذف لها ولأهلها.

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