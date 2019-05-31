بالفيديو| أحمد كريمة يوضح صيغة الدعاء في ليلة القدر

خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة، حول الصيغة الخاصة بدعاء في ليلة القدر.

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، أن دعاء ليلة القدر، هو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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