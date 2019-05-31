ألوان جديدة تدخل عالم الجلود في موضة خريف وشتاء 2020

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أننا لا زلنا في الشهور الأولى من عام 2019، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالموضة، تبدأ العديد من الصيحات، في الظهور على الساحة مبكرًا، لتخبرنا بما سيكون بارزًا خلال المواسم المقبلة.
وترتبط الموضة بكل شيء، من الأزياء والمكياج إلى الخامات المستخدمة وحتى الألوان، وحين يتعلق الأمر بالجلد، يكون الأسود هو سيد ألوانه، لكن في 2020، سنشهد الجلد بألوان مختلفة، ومن خلال خبراء الموضة، نقدم لكِ أبرز صيحات موضة ألوان الجلد لخريف وشتاء 2019 و2020:
العنابي المائل للأسود
بالإضافة إلى الأسود الكلاسيكي، ستتميز موضة الجلد في خريف وشتاء 2019-2020، باللون العنابي المائل إلى الأسود، أو الأسود ذي درجات الاحمرار.
وسيطغى هذا اللون على الأزياء والأحذية الجلدية، سواء كانت للسيدات أو الرجال، كما أن هذه الصيحة ستظهر جنبًا إلى جنب مع صيحة الجلد اللامع.
الفانيلا الكريمي
منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، أصبحت الألوان النيود صيحة مسيطرة، ولكن فيما يتعلق بموضة ألوان الجلد في خريف وشتاء 2019 و2020، سيصبح لون الفانيلا الكريمي، هو أحدث صيحات النيود، وخاصة بالنسبة لألوان الجلد، سواء من أزياء، أو حقائب، أو أحذية، وغيرها.
الأزرق السماوي
يأتي الأزرق السماوي من بين الألوان المميزة التي ستطغى على موضة ألوان الجلد في خريف وشتاء هذا العام والعام المقبل، وسيكون هذا اللون طاغيًا على الحقائب والأحذية الرياضية التي سيدخل الجلد في صناعتها.
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