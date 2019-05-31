من 350 لـ10 آلاف جنيه.. أسعار وأماكن "فوتوسيشن" فرحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تجهيزات ليلة العمر تأخذ جهدًا كبيرًا على الطرفين سواء من اختيار البدلة والفستان إلى القاعة وديكورات الفرح، أو حتى اختيار مكان التصوير الذي يظل ذكرى جميلة عالقة، إذ يسعى العروسان إلى البحث عن أجمل المناظر الطبيعية لتخليد اليوم.

ويقدم لكم "الخليج 365" أبرز أماكن للتصوير الفوتوغرافي داخل القاهرة، والتي تتراوح من 350 جنيها لـ10 آلاف جنيه.

حديقة الأزهر:

الأنسب لأصحاب الميزانيات المحدودة، ومن أكبر وأجمل حدائق العالم والتي ما زالت تحتفظ بجمالها فهي بالفعل من أفضل الأماكن المفتوحة لجلسات التصوير, وسعر تذكرة الفرد 20 جنيهًا، رسم دخول الكاميرا 350 جنيهًا.

حديقة بانورما أكتوبر:

تحتوي على ديكورات مودرن وجاذبة ويمكنك التصوير بها في الليل بسبب الأضواء الممتعة والديكورات الخشبية التي تناسب التصوير النهاري. وسعر اليوم بها 500 جنيه.

الحديقة الدولية:

احتوائها على الكثير من الأشجار والنخيل يعطي للصورة حيوية وطبيعية. وسعر دخول الكاميرا 50 جنيها، وجلسة التصوير بـ500 جنيه للساعة الواحدة.

فندق كمبنسكي القاهرة الجديدة:

ألف جنيه يوم التصوير داخل الفندق سواء كان في الحديقة أو داخل قاعات أو ممرات الفندق الذي يتميز بذوق رفيع وحديث يناسب الكثير من العرسان، لأن ألوانه ممتزجة بين الأبيض والبيبي- بلو.

فندق فيرمونت شيراتون:

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يتميز بالطراز المودرن الحديث، ووجود حمام سباحة يخلق جوًا ممتعًا في التصوير، خصوصًا أن المياه تشكل روحًا في الصور. وسعر يوم التصوير 8000 جنيه.

فندق الماسة مدينة نصر:

يعد الفندق من أفخم الفنادق الخاصة بالقوات المسلحة، حيث يمتزج بين الخضرة والمدرجات المائية التي تسطع منها النور، ما يجعلها تحفة فنية، وسعر يوم التصوير 4000 جنيه.

فندق لو باساج شيراتون:

يتميز بتصاميم هادئة ويتميز الفندق بموقعه القريب جدا من مطار القاهرة الدولي، وسعر يوم التصوير 2800 جنيه.

هيلتون دريم 6 أكتوبر:

يمكنك التصوير من ملعب جولف دريم لاند وبالقرب من Dream Park، ويقع الفندق التي يحمل تصنيف 5 نجوم في منطقة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول بالجيزة، وسعر يوم التصوير بـ1500 جنيه.

قصر محمد علي

يمكنك عمل جلسة تصوير تجمع بين الحدائق المفتوحة والقصور الفخمة، أمام التراث المعماري الإسلامي وعلى الطريقة التاريخية القديمة. سعر اليوم في القصر يصل إلى 1000 جنيه، ولكن يستلزم تصريح من وزارة الثقافة.

فندق طيبا روز في شارع التسعين:

إذا كنت من هواه الغرائب واللقطات الخاطفة في التصوير فيوجد بالمكان حيوانات مثل النعام، الماعز، القرود والسلاحف، وبعض الطيور، وسعر اليوم به للتصوير 600 جنيه.