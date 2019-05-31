صور| عريس ينتقم من عروسه ويشوه وجهها بمادة حارقة: ألغت حفل الزفاف

كلما اقترب موعد الزفاف كلما تأكدت العروس الفيتنامية لا لان في، من تبدل صفات عريسها الذي أعجبت به، حيث وجدته شخص سيء ويتسم بالغيرة الشديدة.

حاولت العروس العشرينية من إنهاء ارتباطها بـ"نجوين ترونج" وإلغاء حفل زفافهما، حيث أصبحت المشاكل بينهما في تصاعد مستمر، لكنه أصر على تدخل العائلتان لحل المشاكل والإصلاح بينهما، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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فاجتمعت العائلتان لكن أتى رد فعل العريس "نجوين"بطريقة غير متوقعة، حيث رش على العروس مواد كيميائية حارقة تسبب في إصابتها بحروق شديدة في وجهها وذراعيها وساقيها، كما أن والدها أصيب أيضًا بجروح طفيفة.

وخضعت الفتاة لـ10 عمليات جراحية، خلال الخمسة أشهر الماضية، حيث أصيبت بتشوهات كثيرة، بحسب ما ذكرته والدتها، التي أوضحت أنه تم القبض على المتهم وجرى إقالته من وظيفته، ومازال يخضع للتحقيقات.

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