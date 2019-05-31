أول ملاكمة سعودية تتحدث عن أسباب رفضها نشر مباراياتها

تحدثت أول ملاكمة سعودية دنا محمد الغامدي، عن أسباب عدم نشرها المبارايات التي خاضتها والتدريبات التي تمارسها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "دنا"، خلال استضافتها في برنامج "زوايا رمضان" الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الزير، على قناة "الرسالة"، أنها اختارت ذلك حتى لا يعرف أحد من خصومها على التكنيك الذي تلعب به، وأيضًا خوفًا منها على مشاعر الأطفال من رؤية مشاهد العنف، فهي تمتلك 9 ميداليات وحزام احتراف في الملاكمة.

ورغم حديث "دنا" عن أهمية الرياضة في خسارة الوزن، لكنها كشفت عن أن الحلويات هي نقطة ضعفها، قائلة: "يمكنني الاكتفاء بالحلوى والقهوة عن الأكل"، متابعة: "جسمك لن يعاند مع الرياضة والدايت، إجباري سوف تنزل من وزنك".

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وأوضحت الملاكمة السعودية أن ما يهمها من ممارسة الملاكمة هو رفع راية بلدها المملكة العربية السعودية، وإثبات وجود المرأة السعودية في الرياضة النسائية.

وتتعرض "دنا" لبعض المضايقات والانتقادات ممن حولها لكنها لم تهتم بالرد عليهم: "لا تهمني التجارة أو الربح والخسارة في هذه اللعبة، هذا لا يعنيني ولا يهمني رأي الآخرين في ظل رضى والدي عن، أنا الحمدالله مشرّفة بلدي فلماذا أهتم بكلام الناس".

وأضافت أن أكثر شيء يضايقها حينما تشعر الفتيات بالخوف منها: "أشعر بالضيق وأصاب بالنرفزة إذا ذهبت لمول ومرت بجانبي فتاة مع والدتها لتشير إلي وتقول: أمي ملاكمة ابتعدي عنها".

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