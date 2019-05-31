تألَّقت بإطلالة كاجوال مميزة فى شوارع غرب هوليود

تعتبر النجمة الروسية إيرينا شايك واحدة من جميلات العالم التي تحظي بمتابعة كبري أينما حلت سواءًا على السوشيال ميديا أو مع أي صورة تلتقط لها بواسطة عدسات مصوري الباباراتزي فقد خاضت تجربة التمثيل، كما أنها زوجة للنجم برادلى كوبر، كما شكلت قبلها ثنائياً بارزاً مع نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو أفضل لاعبى العالم فى خمس مناسبات مختلفة.

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزى، إيرينا شايك مؤخرًا أثناء استمتاعها بوقتها فى شوارع غرب هوليود، حيث حرصت على السير وحدها فى إطلالة كاجوال تميزت بها النجمة الروسية مثلما يظهر خلال الصور.

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