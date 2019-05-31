كيلي جينر تظهر بإطلالة خاطفة للأنظار في لوس أنجلوس

تعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر أنها واحدة من أهم أيقونات الموضة في العالم، وظهرت بإطلالة مثيرة وخاطفة للأنظار، وذلك خلال توجهها لتناول العشاء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية.

وارتدت كيلي جينر فستانا قصيرا باللون البرتقالي وهو واحد من أرقى تصميمات دار أزياء julien Macdonald لمجموعة ربيع - خريف 2019 ووصل سعر فستان كيلي إلى 12742 جنيها إسترلينيا.

وشاركت كيلي جينر مرتادي صفحتها الشخصية عبر موقع "إنستغرام" والذين وصل عددهم إلى 136 مليون شخص بعدد من صور هذه الإطلالة التي أثنى عليها عشاقها.

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