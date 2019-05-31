ما هي الأطعمة المثالية خلال الرحلات الطويلة بالسيارة ؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ): قال نادي سيارات أوروبا (ACE) إن التغذية السليمة أثناء الرحلات الطويلة بالسيارة خلال العطلات الصيفية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة وأمان القيادة. وأوضح نادي السيارات، أنه ينبغي خلال الرحلات الطويلة بالسيارة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات؛ لأنها تؤثر بالسلب على التركيز والانتباه أثناء القيادة. وعلى النقيض من ذلك، تعتبر الأطعمة الخفيفة الغنية بالبروتينات مثالية للرحلات الطويلة بالسيارة، كلحوم الدواجن والأسماك. كما ينبغي على المسافرين أيضاً الإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين "ج"، كالجوافة والكيوي والفلفل الرومي والبروكلي.

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