دراسة: النساء غير المتزوجات هن أسعد الناس على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال بول دولان، بروفيسور علم النفس السلوكي في كلية لندن للإقتصاد، إن النساء غير المتزوجات وبدون أطفال يعشن فترة أطول ويتمتعن بصحة أفضل من نظرائهن المتزوجات والأمهات.

يقدم دولان شرحا في كتابه الأكثر مبيعا " السعادة إلى الأبد" أن الرموز التقليدية المجتمعية للنجاح لا ترتبط بالضرورة بمستويات السعادة.

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ويستند دولان في كتابه على أبحاث ودراسات متخصصة بقياس السعادة وأسبابها وعواقبها، تبين أن الرجال يستفيدون أكثر من الزواج الذي يعمل على "تهدئتهم".

وقال: " تنخفض مستوى المجازفة عند الرجال المتزوجين، كما يزيد الإنتاج والربح في العمل، ويعيش الرجل المتزوج مدة أطول قليلا من نظيره غير المتزوج."

بينما تعد النساء اللواتي لم يتزوجن إطلاقا أو ينجبن أطفال بالأكثر سعادة، ويشرح دولان أن الأشخاص المتزوجون أسعد من المجموعات السكانية الفرعية الأخرى، ولكن فقط عندما يكون الزوج أو الزوجة متواجدا في الغرفة عندما يُسألون عن مدى سعادتهم. عندما لا يكون الزوج / الزوجة حاضرًا يصبح الجواب مختلفا".