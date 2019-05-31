طريقة عمل تورتة كريب الشوكولاتة

"تورتة كريب بالشوكولاتة" حلوى حققت شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير لتحضيرها. وفيما يلي، خطوات إعداد تورتة كريب الشوكولاتة، على طريقة غادة التلي، مقدم برنامج في قناة "سي بي سي سفرة":- المكونات - ملعقة ونصف معلقة من الكاكاو - بيضة - كوب دقيق إلا ملعقة ونصف - كوب ونصف كوب لبن - شيكولاتة برطمانات مثل "النوتيلا" - فانيلا - كريمة مخفوقة - موز Advertisements - فراولة - لوز شرائح محمص طريقة العمل - خلط الدقيق البيض والفانيليا والكاكاو واللبن. - إحضار "طاسة" مع وضع نقطة زيت، ثم وضع معلقة كبيرة من الخليط، وتركها على النار لمدة دقيقة، ثم تقلب على الوجه الآخر. - تكرار نفس الأمر لعمل 20 راق من الكريب. - وضع أول راق للكريب، ثم دهنه بالشوكولاتة، ثم وضع فوقه الموز أو الفراولة، وكرري ذلك الأمر حتى انتهاء عدد الراقات. - يٌفضل تزيين الوجه بالكريمة المخفوقة والفراولة واللوز. ​

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