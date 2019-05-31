خلع سرواله ولوح بإشارة خارجة.. لاعب كرة يتحرش بحكم امرأة في إيطاليا

في مدينة البندقية، أُوقف لاعب كرة قدم من فئة الناشئين أقل من 14 عامًا في إيطاليا، عندما قام بإشارة خليعة أمام الحكم الفتاة جيوليا نيكاسترو، ويرجع تاريخ الحادث إلى 22 مايو الجاري، ووقع في مدينة البندقية.

رفعت الفتاة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، بعدما حصل فريق ميرانيز المنافس على ركنية، ما جعل لاعب فريق تريبورتي يلوح لها بالإشارة الخليعة، وخلع سرواله في الملعب.

تلك الإشارات وصفها الكثيرون بالتحرش بالحكم، وقال اتحاد الكرة الإيطالي عن هذا السلوك إنه "غير مقبول تماما"، ومن جانبه اعتذر فريق تريبورتي للحكم.

ويمكن أن تخفض العقوبة التي أصدرتها محكمة تأديبية إلى النصف إذا وافق اللاعب على الخضوع لبرنامج إعادة تربية.

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من جهته قال رئيس الاتحاد، غابرييلي غرافينا، إنه سيطعن في القرار أمام محكمة النقض لأنه يرى أن العقوبة ليست كافية، واصفا تخفيض العقوبة على اللاعب بأنه أمر غير مقبول.

وتبلغ حكم المباراة نيكاستور من العمر 22 عاما، وقد أدارت 40 مباراة في نفس الفئة العمرية.

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